Landtag : Viele politisch motivierte Schmierereien in Wahljahren

Schwerin (dpa/mv) - Wie bereits bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst rechnet die AfD Mecklenburg-Vorpommerns auch vor der Bundestagswahl im September, dass die Zahl linker Schmierereien zunimmt. Der Landtagsabgeordnete Nikolaus Kramer forderte am Montag in Schwerin eine konsequente Strafverfolgung: «Sachbeschädigungen, gerade wenn sie politisch motiviert sind, sind kein Kavaliersdelikt. Die Kosten für die Beseitigung müssen von den Hausbesitzern oder den Steuerzahlern aufgebracht werden.»

Kramer verwies auf die Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage seiner Fraktion. Danach registrierten die Behörden im Vorjahr 273 Graffiti oder Pinseleien, die linken Gruppierungen zugeschrieben wurden. Das war die höchste Zahl solcher Fälle in den zurückliegenden zehn Jahren. In Jahren ohne Landtagswahl waren es zuletzt 50 bis 90.

Laut Innenministerium überwiegen bei der politisch motivierten Kriminalität im Nordosten seit Jahren aber Delikte mit rechtsextremem Hintergrund. So weist die Statistik für 2016 landesweit 589 rechte Propagandadelikte aus. Darunter fallen den Angaben zufolge auch Hakenkreuz-Schmierereien und rechte Parolen.

Dieses Verhältnis spiegelt sich nach den Worten des Linke-Abgeordneten Peter Ritter auch in den aktuellen Zahlen wieder. «Wie bereits im ersten, liegt auch im zweiten Quartal 2017 der Schwerpunkt bei Politisch Motivierter Kriminalität (PMK) in M-V eindeutig im rechtsextremen Bereich. 238 Fällen bei PMK «Rechts» stehen 59 Fälle PMK «Links» gegenüber», erklärte Ritter. Für den Bereich Rechtsextremismus gebe es keine Entwarnung. «Im Gegenteil, mit Reichsbürgern, Identitären und der Neuen Rechten sind weitere bedrohliche Entwicklungen entstanden», so Ritter.

Die AfD beklagte, dass Polizeibeschimpfungen durch linksextreme Gruppierungen nicht als Propagandadelikte in die Statistik aufgenommen würden. Die Einordnung erfolgt laut Innenministerium aber nach bundesweit einheitlichen Kriterien.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 19:14 Uhr