Buntes : Viele mögen's heiß: August der beliebteste Hochzeitsmonat

von dpa

05. Februar 2018, 16:45 Uhr

Entgegen der landläufigen Meinung, dass der Mai der schönste Monat im Jahr zum Heiraten sei, werden die meisten Ehen in Mecklenburg-Vorpommern im August geschlossen. Im Jahr 2015 - das sind die aktuellsten Daten - gaben sich im August 1871 Paare das Ja-Wort. Der Mai kam nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Montag mit 1662 Eheschließungen nur auf Platz drei nach dem Juli mit 1688 Hochzeiten. Im Jahr davor lag der Wonnemonat sogar nur auf Platz vier nach August, Juni und Juli. Auch in den Jahren 2012 und 2013 war der August der beliebteste Hochzeitsmonat im Nordosten, in den beiden Jahren davor lag er auf Platz zwei hinter dem Juli. Im Jahr 2008 waren die Standesämter im August im Dauerstress - wegen des 8.8.2008 und des 20.08.2008: Die 2416 Eheschließungen in jenem Monat sind rekordverdächtig.