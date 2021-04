Unfälle : Viele Lkw-Unfälle auf A20: Mehr Aufmerksamkeit gefordert

Nach mehreren Lkw-Unfällen auf der Autobahn 20 zwischen Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) und Jarmen (Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei die Fahrer zu mehr Aufmerksamkeit gemahnt.

Jarmen | Vor allem an einer kilometerlangen Baustelle Richtung Norden blockieren Lastwagen, die geborgen werden müssen, oft den Verkehr, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. So hatte sich am Mittwoch ein Lkw-Fahrer dort mit 21 Tonnen Lebensmitteln als Tiefkühlware festgefahren, als er seitlich abgekommen war. Der in Schräglage hängende Lastwagen dro...

