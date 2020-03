Gesundheit : Viele Bürger in MV halten sich an Kontaktbeschränkung

Die meisten Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns halten sich nach Angaben mehrerer Städte an die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. In Schwerin werde die neue Verordnung weitestgehend eingehalten, teilte die Landeshauptstadt am Dienstag auf Anfrage mit. Spätestens nach Aufklärung des Ordnungsamts seien die Bürger einsichtig. Anzeigen mussten den Angaben zufolge bislang nicht aufgenommen werden.

von dpa

24. März 2020, 18:12 Uhr

Am Montag hatte die Landesregierung die zwischen Bund und Ländern vereinbarten neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt. Demnach ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Familie gestattet.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg wurden erste Verstöße festgestellt, hieß es. Die neuen Beschränkungen würden aber weitestgehend umgesetzt. In Greifswald wurde am Montag eine Gruppe Männer gebeten sich aufzulösen, wie die Stadt mitteilte. Eltern seien zudem auf einem Spielplatz mit ihren Kindern unterwegs gewesen. Insgesamt habe es aber nur wenige Verstöße gegeben.

In Rostock gab es nach Angaben der Stadt keine größeren Auffälligkeiten. In Stralsund seien keine Versammlungen zu beobachten, teilte die Stadt mit. Anzeigen seien zunächst nicht notwendig gewesen. In Neubrandenburg sei es noch zu früh für eine Bilanz, teilte eine Sprecherin mit.