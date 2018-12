Unfälle : Viehtransporter auf A24 verunglückt: Rinder entkommen

von dpa

04. Dezember 2018, 13:26 Uhr

Ein Viehtransporter ist am Dienstagmittag auf der A24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Drei Rinder seien entkommen, weil sich eine Tür der Ladefläche öffnete, wie die Polizei mitteilte. Fahrer und Beifahrer des Lasters wurden bei dem Unglück leicht verletzt. Der Lkw war aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Wie viele Rinder transportiert wurden, konnte die Polizei nicht sagen. Die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg wurde nach dem Unfall gesperrt.