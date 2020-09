Der VfB Stuttgart muss in der ersten Pokalrunde beim Drittligisten Hansa Rostock auf Linksverteidiger Borna Sosa verzichten. Der 22-Jährige ist mit Knieproblemen von der kroatischen U21-Nationalmannschaft zurückgekehrt und wird am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag sagte.

von dpa

11. September 2020, 14:45 Uhr