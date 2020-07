Fußball : VfB Lübeck verzichtet auf Trainingslager in Schwerin

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat die Idee verworfen, ein Trainingslager in Schwerin abzuhalten. Das war laut «Lübecker Nachrichten» (Donnerstag) vom 16. bis 19. Juli geplant. Da unterschiedliche Kontaktbeschränkungen in den Bundesländern gelten, wollte der Aufsteiger erlaubte Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern austragen. In Schleswig-Holstein sind diese noch verboten.

von dpa

09. Juli 2020, 11:43 Uhr