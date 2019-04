Kriminalität : Verurteilter handelt wohl mit Drogen statt Haft anzutreten

von dpa

10. April 2019, 17:30 Uhr

Ein 30-Jähriger in Neubrandenburg ist nicht zum Haftantritt erschienen und hat sich obendrein mit Drogen erwischen lassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelten Beamte bei dem Mann, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Er sei wegen mehrfachen Betrugs zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. In der Wohnung entdeckten die Beamten nach eigenen Angaben Drogen, unter anderem mehr als 100 Gramm Amphetamine, fast 200 Gramm Haschisch und knapp 100 Gramm Marihuana sowie eine fast vierstellige Summe Bargeld. Die Polizei vermutet, dass der Mann gewerbsmäßig mit Drogen handelt. Während er nun in Haft sitzt, laufen neue Ermittlungen gegen den 30-Jährigen.