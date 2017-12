Unfälle : Verunglückter Reisebus: A19 zeitweilig gesperrt

Zur Bergung des verunglückten Reisebusses auf der A19 südlich von Linstow ist die Autobahn in Richtung Rostock am Sonntag zeitweilig gesperrt worden. Das Abschleppen des Busses über einen Wirtschaftsweg habe nicht geklappt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Abschleppunternehmen hatte am Morgen damit begonnen, das Unfallfahrzeug ohne Behinderungen des Verkehrs auf der Autobahn zu bergen.