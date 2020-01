Landtag : Verteilung von Jahresüberschuss 2019 im Koalitionsausschuss

Die Spitzen von SPD und CDU beraten an diesem Donnerstag in Schwerin über die Verteilung des Jahresüberschusses 2019. Nach einem Bericht des NDR vom Mittwoch soll es sich um mindestens 300 Millionen Euro handeln. Dies wollte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur weder bestätigen noch dementieren.

von dpa

22. Januar 2020, 15:28 Uhr

In der Vergangenheit hatte das Land wiederholt am Jahresende Geld übrigbehalten, meist dank besserer Steuereinnahmen als erwartet. 2018 betrug der Überschuss 311 Millionen Euro, im Jahr davor 327 Millionen.

Mit einem Teil des Geldes wurden bisher immer Schulden zurückgezahlt - das soll dem Vernehmen nach auch so bleiben. Im Jahr 2018 flossen zum Beispiel 206 Millionen Euro in die Tilgung. Mit den verbliebenen 105 Millionen Euro wurden der Strategiefonds - für Schulbau, ländliche Räume, Kofinanzierungshilfen für Kommunen sowie Leuchtturm-Projekte - mit 50 Millionen Euro gespeist sowie mit 55 Millionen Euro mehrere Sonderprogramme finanziert.

Die nicht im Landtag vertretenen Grünen legten bereits Ideen vor, wie der Jahresüberschuss von 2019 am besten zu verwenden sei. Sie schlugen zusätzliche Investitionen in Klimaschutz, Radwege und Bildung vor. Die Landesvorsitzende Ulrike Berger kritisierte, der Klimaschutz spiele bislang bei der Landesregierung eine viel zu kleine Rolle. Wünschenswert sei zum Beispiel ein Modernisierungsschub im öffentlichen Nahverkehr. «Wir wollen, dass das Land den Umstieg auf E-Busse im ganzen Land finanziert und die Erneuerung der Straßenbahnen in Schwerin und Rostock zu 75 Prozent fördert», sagte Berger. So könnten gleichzeitig der CO2-Ausstoß und die Belastung durch Lärm und Schadstoffe gesenkt werden.