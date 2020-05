Fußball : Verteidiger Ahlschwede verlängert beim FC Hansa Rostock

Maximilian Ahlschwede bleibt ein weiteres Jahr in Diensten des FC Hansa Rostock. Der 30 Jahre alte Verteidiger habe seinen zum Saisonende auslaufenden Vertag bis zum 30. Juni 2021 verlängert, teilte der Fußball-Drittligist am Dienstag mit. «Mit Maximilian haben wir eine echte Identifikationsfigur in unseren Reihen, die sich auf dem Platz immer voll reinhaut. Dass wir mit ihm vorzeitig verlängern konnten, ist für unsere Kaderplanungen wichtig», sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

von dpa

26. Mai 2020, 16:36 Uhr

Defensivmann Ahlschwede hatte bereits von 2015 bis 2017 für Rostock gespielt und war nach einem Intermezzo beim Ligarivalen Kickers Würzburg Anfang 2019 zu Hansa zurückgekehrt. Der Rechtsverteidiger bestritt bislang 121 Ligaspiele für den einstigen Bundesligisten.