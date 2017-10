Kriminalität : Versuchter Raub in Waren an der Müritz

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 17:34 Uhr

Ein Unbekannter hat in Waren an der Müritz versucht eine 52 Jahre alte Frau in einer Ferienwohnung auszurauben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, putzte die Frau gerade in der Wohnung. Als sie kurzzeitig die Räumlichkeiten verlassen wollte, stand der Täter plötzlich vor der Tür. Nach einer kurzen Auseinandersetzung schlug sie den Täter ohne Beute in die Flucht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neubrandenburg blieben zunächst ergebnislos.

Pressemeldung Polizei NB