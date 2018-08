Kriminalität : Versuchte sexuelle Nötigung gegen junge Frau in Stralsund

von dpa

09. August 2018, 13:03 Uhr

Eine junge Frau soll in Stralsund am frühen Donnerstagmorgen sexuell genötigt worden sein. Die 19-Jährige sei nach eigenen Angaben gegen 1.20 Uhr von hinten von einem Mann angegriffen worden, der ihr den Mund zugehalten und sie auf eine Rasenfläche geschubst habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf dem Boden liegend hätte er begonnen sie sexuell zu bedrängen. Der Frau gelang es zu schreien, so dass ein Zeuge zu Hilfe kam. Er habe den fliehenden Verdächtigen jedoch nur noch gehört. Der mutmaßliche Täter habe kurze blonde Haare gehabt und sei mit Jeans und einem hellen Shirt bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Verdächtigen beschreiben können.