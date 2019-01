Kriminalität : Versuchte Brandstiftung an russisch-orthodoxer Kirche

von dpa

13. Januar 2019, 11:44 Uhr

Unbekannte haben versucht, die Holzwand einer russisch-orthodoxen Kirche in Schwerin in Brand zu setzen. Neben der Wand im Eingangsbereich der Kirche sei in der Nacht zum Sonntag eine größere Menge an öliger Flüssigkeit ausgekippt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Offensichtlich sei versucht worden, die Flüssigkeit mittels einer Kerze anzuzünden. Laut Polizeiangaben war zunächst nicht klar, ob die Flüssigkeit tatsächlich brennbar ist. Die an der Holzwand entstandenen Schäden seien marginal. Die Kriminalpolizei ermittelt.