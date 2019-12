Notfälle : Verstecken spielen in Nachbarstadt: Kind gefunden

von dpa

17. Dezember 2019, 16:29 Uhr

Ein Neunjähriger ist bei einer Fahrt mit seiner Mutter nach Röbel/Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) verschwunden und hat eine größere Suchaktion der Polizei ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hatte sich das Kind gegen Mittag in einem Stadtpark versteckt und war nicht wieder aufgetaucht. Nach zweieinhalb Stunden Suche habe schließlich ein Zeuge den Jungen im Stadtpark gesehen und zu den Beamten und der Mutter gebracht. Die Beiden waren aus Waren an der Müritz mit dem Bus in die 25 Kilometer entfernte Kleinstadt gefahren. Die Polizei hatte sicherheitshalber schon Busse nach Waren und die nahe Umgebung abgesucht gehabt. Auch die Wasserschutzpolizei war bereits auf dem Weg.