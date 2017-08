Fußball : Versperrte Tür verhinderte Polizeieinsatz im Ostseestadion

Eine versperrte Tür zur Rostocker Fan-Tribüne war der Grund für das zurückhaltende Auftreten der Polizei während der Ausschreitungen beim DFB-Pokalspiel zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC am Montag. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, haben die Beamten versucht, durch einen Tribünenzugang in den Block zu gelangen, als Fußball-Chaoten während der zweiten Halbzeit ein 30 Meter langes Hertha-Banner anzündeten. Die Tür sei jedoch mit einem Schloss von innen verriegelt worden. «Wir sind da nicht reingekommen, es ist ganz einfach so», sagte die Sprecherin. Später sei die Tür gewaltsam geöffnet worden.