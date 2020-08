Notfälle : Verpuffung in Brennerei: mehrere 100 000 Euro Schaden

Eine Verpuffung in der Brennerei Dettmannsdorf (Vorpommern-Rügen) hat am Dienstag einen Schaden von mehreren 100 000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei in Stralsund am Mittwoch mit. Nach bisherigen Erkenntnissen waren nach einem lauten Knall in der Trocknungsanlage mehrere Platten der Außenwand aus der Verankerung gedrückt worden. Eine Platte stürzte auf einen vorbeifahrenden Hublader. Der Fahrzeugführer wurde jedoch nicht verletzt. 14 Mitarbeiter befanden sich auf dem Gelände, zwei erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst behandelt.

von dpa

12. August 2020, 13:42 Uhr