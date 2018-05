Atom : Verpuffung im stillgelegten Kernkraftwerk Lubmin

Bei einem Zerlegetest im KKW Lubmin ist es am 26. April zu einer Verpuffung gekommen - ein nach Atomverordnung meldepflichtiges Ereignis. Seit 2007 gab es im Atommeiler und Zwischenlager insgesamt sieben Vorfälle. Menschen kamen nicht zu Schaden.

von dpa

07. Mai 2018, 14:46 Uhr

Im stillgelegten Kernkraftwerk Lubmin ist es zu einer Verpuffung gekommen. Wie das Innenministerium als Aufsichtsbehörde mitteilte, ereignete sich der Vorfall am 26. April in Anwesenheit eines Ministeriumsmitarbeiters im Block 4. Menschen seien nicht verletzt worden, auch habe es keine Sachschäden gegeben. Der Vorfall habe keine radiologischen Auswirkungen, die Erprobung sei nicht in Nähe der Castoren durchgeführt worden. Bei der Verpuffung handelt es sich nach der entsprechenden Atomrechtlichen Verordnung (AtSMV) um ein meldepflichtiges Ereignis der geringsten Meldestufe N.

Das Kernkraftwerk Lubmin, der größte Atommeiler der DDR, wurde 1990 vom Netz genommen. Seit 1995 werden die Anlagen zurückgebaut. Alle Castorbehälter des Kernkraftwerks befinden sich seit 2006 im Zwischenlager Nord, etwa einen Kilometer vom Kraftwerk entfernt.

Die Verpuffung hatte sich nach Angaben des bundeseigenen Betreibers EWN (Entsorgungswerk für Nuklearanlagen) im Beisein von Vertretern der Aufsichtsbehörde und Gutachtern bei einem genehmigten Versuchsaufbau für das Unterwasser-CNC-Schneiden mit einem nicht kontaminierten Versuchsteil im Kontrollbereich des Blockes 4 ereignet. Um später ein kontaminiertes Bauteil - ein sogenanntes Havariestrukturstreuteil - zerlegen zu können, wurde ein Dummy gebaut, das probeweise zerlegt werden sollte, wie EWN-Anlagenleiter Volker Utke sagte. Zu Beginn der Arbeiten sei es dann zu einem knallartigen Geräusch und der Verpuffung gekommen. Die Arbeiten seien sofort abgebrochen worden.

Zur genauen Unfallursache können Behörde und Unternehmen noch keine Angaben machen. Ergebnisse sollen in spätestens sechs Wochen vorliegen. Der Test war nicht in dem bislang für Zerlegearbeiten genutzten Wasserbecken, sondern in einem mit Wasser gefüllten Revisionsschacht durchgeführt worden. Untersucht wird nun unter anderem, ob sich durch den Kontakt von Wasser- und Sauerstoff ein Knallgas gebildet, das dann verpufft sei.

Nach Angaben von EWN-Chef Henry Cordes handelte es sich bei der beim Probeschnitt eingesetzten Technologie um ein Standardverfahren. «Der Vorfall ist ärgerlich, weil das Unternehmen grundsätzlich viel Erfahrung in der Unterwasserzerlegung hat.» Die Unterwasserzerlegung wird seit zwei Jahrzehnten angewandt, um große, radioaktiv belastete Reaktor-Komponenten in kleinere Einheiten zerlegen zu können.

Staatssekretär Thomas Lenz sagte, dass die kerntechnische Sicherheit der Anlage wie auch der Strahlenschutz im Mittelpunkt stehe. Deshalb sei es auch wichtig, dass Verfahren vor ihrem Einsatz erprobt würden.

Seit 2007 haben sich in den Bereichen der stillgelegten Blöcken nach EWN-Angaben damit insgesamt sechs meldepflichtige Vorfälle ereignet, davon drei in der Kategorie N, drei in der höheren Kategorie E, weil erhöhte Kontaminationswerte gemessen worden waren. Meldungen der höchsten Kategorie S habe es nicht gegeben.

Im Zwischenlager Nord, wo insgesamt 74 Castoren mit hochradioaktiven Abfällen lagern, war 2015 die Abluftanlage ausgefallen, ein Ereignis der Meldestufe N. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) dokumentiert die Unfälle und Störfalle in seinen Jahresberichten. Zum Vergleich: 2015 gab es bundesweit 60 Unfälle und Störfälle in laufenden, gerade abgeschalteten oder stillgelegten Reaktoren. Bei allen Vorfällen in Lubmin gab es nach Angaben der EWN keine Personenschäden.