Atom : Verpuffung im stillgelegten Kernkraftwerk

Im stillgelegten Kernkraftwerk Lubmin ist es zu einer Verpuffung gekommen. Der Vorfall habe sich bereits am 26. April in Anwesenheit eines Ministeriumsmitarbeiters im Block 4 ereignet, teilte das Innenministerium am Montag in Schwerin mit. Menschen seien nicht verletzt worden, auch habe es keine Sachschäden gegeben. Der Vorfall hat sich demnach während der Unterwasser-Erprobung von Zerlegetechnik an einem nicht radioaktiven Versuchskörper ereignet.

von dpa

07. Mai 2018, 11:52 Uhr

Wie das Ministerium weiter mitteilte, hat der Vorfall keine radiologischen Auswirkungen. Die Erprobung habe sich nicht im Bereich der Castoren ereignet. Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich bei dem Vorfall um ein meldepflichtiges Ereignis der geringsten Meldestufe N. Staatssekretär Thomas Lenz sagte, dass die kerntechnische Sicherheit der Anlage wie auch der Strahlenschutz im Mittelpunkt stehe. Deshalb sei es wichtig, dass Verfahren vor ihrem Einsatz erprobt würden. Das größte DDR-Kernkraftwerk wurde 1990 vom Netz genommen. Seit 1995 wird der Atommeiler zurückgebaut. Alle Castorbehälter des Kernkraftwerks befinden sich seit 2006 im Zwischenlager Nord.