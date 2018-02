Geschichte : «Vernichtender Fortschritt»: Sonderausstellung in Peenemünde

von dpa

22. Februar 2018, 05:55 Uhr

Peenemünde (dpa/mv) - Im Museum Peenemünde wird am Donnerstag (11.00 Uhr) eine neue Sonderausstellung zur Geschichte der früheren NS-Heeresversuchsanstalt eröffnet. In seiner neuen Ausstellung mit dem Titel «Vernichtender Fortschritt. Serienfertigung und Kriegseinsatz der Peenemünder «Vergeltungswaffen»» zeigt das Historisch-Technische Museum, wie die wissenschaftliche und technische Leitung Peenemündes in Kriegseinsatz und Serienfertigung der Waffen eingebunden war beziehungsweise diese kontrollierte. Neben der propagandistischen Wirkung der Waffen, den Opfern und Zwangsarbeitern werde der Blick auf wirtschaftsökonomische Fragen gelenkt, sagte Ausstellungskurator Philipp Aumann. Zu sehen seien etwa 180 Fotos, Filme, Dokumente und Objekte, die aus dem Peenemünder Archiv, dem Bundes-Militärarchiv Freiburg oder aus Memoiren und Notizbüchern von Soldaten und Ingenieuren stammten, die als Schenkungen ans Museum gingen.