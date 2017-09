Notfälle : Vermisster Angler tot im Thurower See gefunden

Nach mehrtägiger Suche hat die Wasserschutzpolizei den vermissten Angler tot aus dem Thurower See bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geborgen. Die Todesursache sei noch unklar, es gebe aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, sagte am Freitag eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg.