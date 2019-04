Soziales : «Vermisste Kinder»: Ebert fürchtet kriminelle Karrieren

Der scheidende Chef der Polizeiinspektion Rostock, Michael Ebert, hat eine «sehr deutliche Diskussion» der Gesellschaft über den Umgang mit sogenannten vermissten Kindern gefordert. Darunter werden bis zu 14-Jährige verstanden, die aufgrund sozialer Missstände ihrem Zuhause entzogen und von Jugendämtern an Heime zur Betreuung gegeben werden. «Eigentlich bräuchten sie Halt und Unterstützung. Sie werden aber oft allein gelassen und landen dann ohne Schutz im öffentlichen Raum», sagte Ebert der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

23. April 2019, 11:18 Uhr

In diesen schwierigen Milieus könnten sie Opfer von Straftaten wie Körperverletzung oder Sexualdelikten und in der Folge schnell selbst zu Tätern werden. «Ihr zukünftiger Weg ist vorgezeichnet. Dann sind sie für die Gesellschaft verloren, das ist traurig.» Ebert wird am Mittwoch in Rostock verabschiedet. Er wird Vizepräsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.