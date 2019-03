Agrar : Vermehrungsfreudige Nandus machen Menschen ratlos

von dpa

25. März 2019, 05:22 Uhr

Die einzige wildlebende Nandu-Population in Europa nahe des Ratzeburger Sees bereitet den Bauern zunehmend Sorgen. Landwirt Reinhard Jahnke schätzt die Schäden auf seinen Flächen auf 7000 Euro allein im vergangenen Jahr. Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Population, wie das Anbohren der Eier, haben nichts gebracht. Im vorigen Jahr verdoppelte sich der Bestand der Laufvögel aus Südamerika vom Frühjahr bis zum Herbst auf 560. Verärgert sind die Bauern in der Gegend auch über Touristen, die auf der Jagd nach einem schönen Foto über Zäune stiegen, über Felder liefen und selbst vor Weiden mit Bullen nicht Halt machten. Die Nandus haben sich im Grenzland von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in den vergangenen zwei Jahrzehnten fest etabliert.