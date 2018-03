Einzelhandel : Verluste im Einzelhandel: Nur Lebensmittelmärkte im Plus

von dpa

20. März 2018, 06:51 Uhr

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern hat in vielen Bereichen mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Das Statistische Landesamt hat errechnet, dass der Umsatz im Lebensmittel-Einzelhandel 2017 real um 12,4 Prozent höher lag als 2010. In allen anderen Geschäften zusammen schrumpfte er hingegen um 14,4 Prozent. Besonders betroffen ist Studien zufolge der Einzelhandel in kleineren Städten im ländlichen Raum. Leerstehende Läden gehören dort oft bereits zum Straßenbild.