Verkehr : Verlorenes Autokennzeichen führt auf Spur von Unfallfahrer

von dpa

04. Februar 2019, 18:21 Uhr

Ein verlorenes Nummernschild hat die Polizei auf die Spur eines flüchtigen Unfallverursachers gebracht. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Wismar am Montag mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie ein Autofahrer am Samstagmittag bei Reinhardtsdorf (Nordwestmecklenburg) in einer Kurve von der Straße abgekommen war und mehrere Leitpfosten sowie hölzerne Telefonmasten beschädigte. Den Beamten übergaben sie bei deren Eintreffen auch gleich das Autokennzeichen, das bei den Kollisionen abgerissen worden. Zweieinhalb Stunden später wurde das gesuchte Fahrzeug etwa 50 Kilometer südlich vom Unfallort in der Nähe von Boizenburg von der Polizei gestoppt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 49-jährigen Fahrer habe über zwei Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden.