Unfälle : Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf A20-Behelfsbrücke

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat den Verkehr auf der Behelfsbrücke der Autobahn 20 bei Tribsees (Vorpommern-Rügen) am Dienstag blockiert.

Tribsees | Laut Polizei wurden dabei zwei Menschen verletzt. Nach ersten Ermittlungen war ein Auto am Morgen auf der zweispurigen Behelfsbrücke auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein dritter Insasse blieb unverletzt. Die A20 blieb zwischen Tribsees und Bad Sülze wegen der Bergung der Autos am Dienstag längere Zeit in beiden Richtungen gesperrt. Der Schaden wird a...

