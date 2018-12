Verkehr : Verkehrsminister Pegel gibt Behelfsbrücke bei Tribsees frei

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat die 773 Meter lange Behelfsbrücke über dem ehemaligen Loch an der Autobahn A20 bei Tribsees freigegeben. Zusammen mit dem für den Autobahnbau zuständigen Abteilungsleiter im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Ronald Normann, und Langsdorfs Bürgermeister Hartmut Kolschewski saß er im ersten Auto, das am Mittwoch über die Stahlbrücke in Richtung Stralsund fuhr. In den kommenden Stunden soll auch die Spur Richtung Rostock freigegeben werden.

von dpa

12. Dezember 2018, 08:16 Uhr

Über dem Torfgebiet war im Herbst 2017 zunächst auf der Fahrspur Richtung Rostock, wenige Tage später auch Richtung Stralsund die Autobahn metertief aufgebrochen.