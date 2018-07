Bau : Verkehrsminister Pegel besichtigt A20-Baustelle

Die Großbaustelle an der Autobahn 20 bei Tribsees ist am heutigen Dienstag das erste Ziel der sechstägigen Sommertour von Verkehrs- und Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Dort will er sich ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten machen. Mitte Juni hatten die Gründungsarbeiten für die künftige Behelfsbrücke begonnen. Dabei geht es zunächst um den rund 600 Meter langen Bereich bis kurz vor der Einbruchstelle, an der die Autobahn im vergangenen Herbst im moorigen Untergrund abgesackt war. Dafür sollen insgesamt mehr als 300 der im Durchmesser 1,20 Meter dicken Bohrpfähle in den Boden getrieben werden. Pegel hatte angekündigt, dass der Verkehr noch in diesem Jahr wieder auf einer Spur pro Richtung über die Autobahn rollen soll.

von dpa

31. Juli 2018, 01:40 Uhr

Neben der A20-Baustelle will der Minister noch die Baustellen an der Bundesstraße 96 auf Rügen sowie an der Ortsumgehung Neubrandenburg besuchen. Weitere Themen der Tour sind der soziale Wohnungsbau, die Städtebauförderung sowie die Digitalisierung in der Wirtschaft.