EU : Verhandlungen über Ostsee-Fischfangquoten dauern an

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 05:43 Uhr

Die EU-Staaten haben in der Nacht auf Dienstag hartnäckig um eine Einigung auf die erlaubten Fischfangmengen in der Ostsee für 2018 gerungen. Möglicherweise werde es eine Verständigung erst in den frühen Morgenstunden geben, hieß es aus EU-Diplomatenkreisen. Bei den Verhandlungen ging es unter anderem um die für Deutschland wichtigen Herings- und Dorschbestände in der westlichen Ostsee. Außerdem lag ein Vorschlag der EU-Kommission für ein Aalfangverbot in der Ostsee im kommenden Jahr auf dem Tisch.

