Arbeitsmarkt : Verhaltenes Jobwachstum in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 16:37 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Jobs in Mecklenburg-Vorpommern wächst langsamer als in anderen Teilen der Bundesrepublik. Im zweiten Quartal verzeichnete das Statistische Landesamt ein Plus von 0,9 Prozent bei der Erwerbstätigkeit im Vergleich zum zweiten Quartal 2016. Im Schnitt der neuen Bundesländer betrug das Plus 1 Prozent, im bundesweiten Durchschnitt 1,5 und in den alten Ländern sogar 1,6 Prozent. Das teilte das Statistikamt am Donnerstag in Schwerin mit. Im zweiten Quartal 2017 hatten demnach rund 751 900 Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern, 6400 mehr als ein Jahr zuvor. Neun von zehn waren als Arbeitnehmer beschäftigt.