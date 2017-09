Kriminalität : Vergewaltiger verhaftet: Zusammenhang mit Raubüberfall?

Zuvor hatte die Polizei am Dienstag vier Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren gleichzeitig in mehreren Wohnungen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern festgenommen. Sie werden verdächtigt, am Abend des 16. Augusts, auf dem Gelände einer ehemaligen Schule eine 56 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Das Opfer hatte in der Nähe Flaschen gesammelt und wurde von den Tätern auf das Gelände gelockt. Die Beschuldigten stammen den Angaben zufolge aus Eritrea. Sie sind nach ihrer Verhaftung derzeit in verschiedenen Gefängnissen untergebracht, hieß es.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 17:16 Uhr