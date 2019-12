Notfälle : Vergessene Kerze verursacht Wohnungsbrand

von dpa

05. Dezember 2019, 07:00 Uhr

Eine vergessene Kerze hat in einem Mehrfamilienhaus in Crivitz im Kreis Ludwigslust-Parchim einen Brand verursacht. Ein 66 Jahre alter Bewohner war eingeschlafen, ohne die Kerze auszumachen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die betroffene Wohnung war zunächst nicht bewohnbar. Der 66-Jährige hatte zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.