Kriminalität : Verfolgungsjagd: Flüchtiger bleibt mit Auto liegen

von dpa

30. September 2019, 06:38 Uhr

Die Polizei hat einen flüchtenden Autofahrer rund 20 Kilometer durch den Landkreis Vorpommern-Rügen verfolgt. Der 31-Jährige habe bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagabend einfach Gas gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sofort verfolgten ihn die Beamten mit ihrem Streifenwagen. Der Flüchtige fuhr über mehrere rote Ampeln und überholte einige Autos, teilweise überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit erheblich. In einem Waldstück blieb er mit seinem Wagen dann schließlich wegen eines Defekts liegen. Der Mann hat keinen Führerschein und steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Bei seiner 33 Jahre alten Beifahrerin fanden die Beamten ein illegales Betäubungsmittel. Gegen beide wird jetzt ermittelt.