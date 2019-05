Innere Sicherheit : Verfassungsschutzsymposium: Caffier für neue Methoden

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat für eine Diskussion über zeitgemäße Ermittlungsmethoden geworben. Die Zeit sei schnelllebiger geworden, weshalb auch über Verfassungsfragen und neue staatliche Ermittlungsmethoden diskutiert werden müsse, sagte Caffier am Donnerstag bei einem Treffen der ostdeutschen Verfassungsschutzbehörden in Schwerin. So habe sich am Beispiel eines in Schwerin festgenommenen Syrers, der einen Bombenanschlag vorbereitet hatte, gezeigt, dass das Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz «mitunter ein enormes Hindernis» bei der Zusammenarbeit sei. Darüber, ob das noch zeitgemäß sei, müsse ruhig und ohne Schaum vor dem Mund geredet werden können. Wenn etwas passiere, sei das Trennungsprinzip den Bürgern nicht mehr zu vermitteln.

von dpa

23. Mai 2019, 11:33 Uhr

Bei dem Symposium wollten die Geheimdienstler anlässlich des 70. Verfassungsjubiläums am 23. Mai über aktuelle und zukünftige Bedrohungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung diskutieren. Caffier betonte die Bedeutung des Verfassungsschutzes hierfür, gestand aber auch ein, dass der Geheimdienst Fehler gemacht habe.

Später waren Fachvorträge zur aktuellen Sicherheitslage in Deutschland oder Herausforderungen durch autokratische Staaten geplant.