Innere Sicherheit : Verfassungsschutzbericht zeigt Gefahren für Rechtsstaat auf

Der demokratische Rechtsstaat sieht sich nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Angriffen aus immer mehr Richtungen ausgesetzt. So habe die Aufdeckung zweier mutmaßlicher Anschlagspläne durch Islamisten gezeigt, dass auch der Nordosten vor Terrorattacken nicht sicher sei, erklärte Caffier am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2017.

von dpa

31. Juli 2018, 13:54 Uhr

Im Vorjahr war in Schwerin ein 20-jähriger Syrer festgenommen worden, dem inzwischen der Prozess wegen der Vorbereitung eines schweren Sprengstoff-Anschlags gemacht wird. Zwei in Güstrow lebende mutmaßliche Islamisten aus Bosnien wurden in ihr Heimatland abgeschoben.

Doch auch gewaltbereite Rechtsextremisten stellten weiterhin eine Gefahr für Freiheit und Demokratie dar. Hinzu kämen Gruppierungen wie Identitäre und Reichsbürger. Brennende Barrikaden und Plünderungen beim G20-Gipfel in Hamburg hätten zudem gezeigt, dass Anhänger der linksextremen Szenen auch weiterhin nicht vor Gewaltexzessen zurückschreckten.