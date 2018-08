Kriminalität : Verfassungsfeindliche Graffiti und Plakate in Wittenburg

von dpa

16. August 2018, 14:55 Uhr

Unbekannte Täter haben in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zahlreiche verfassungsfeindliche Schmierereien und Plakate angebracht. Wie die Polizei mitteilte, sprühten die Täter in der Nacht zu Donnerstag die Graffiti unter anderem auf Gehwege, Verteilerkästen und am Rathaus an. Neben den insgesamt 37 Graffitis wurden laut Polizei zudem mehrere Plakate mit verfassungsfeindlichen Inhalten sichergestellt. Den Angaben zufolge wurden auch in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ähnliche Schmierereien festgestellt. Der Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.