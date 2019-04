Soziales : Vereinsfahrten: Flüchtlingskinder sollen reisen können

Flüchtlingskinder sollen nach dem Willen von MV zukünftig an Vereinsfahrten ins Ausland teilnehmen können. Einen entsprechenden Antrag von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) haben die Integrationsminister der Länder am Freitag in Berlin einstimmig verabschiedet, wie ein Sprecher des Ministeriums am Freitag erklärte.

von dpa

12. April 2019, 16:21 Uhr

Die fehlende Reisefreiheit für Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus schränke gerade die Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen ein, hieß es. Sie könnten mit ihrem Verein nicht an internationalen Wettbewerben oder Sportveranstaltungen teilnehmen. Dabei sei die Vereinsarbeit sehr wichtig für die Integration.

Die Minister fordern nun den Bund auf, sich auf EU-Ebene für eine Lösung einzusetzen und wünschen sich eine rechtliche Gleichstellung von Vereinsfahrten mit Schulreisen, bei denen bereits eine EU-Ausnahmeregelung gelte. «Was für Schulen gilt, sollte auch für die Kinder- und Jugendarbeit gelten», sagte Drese.