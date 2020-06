Handel : Verdi Nord: Galeria Karstadt Kaufhof gibt Neubrandenburg auf

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will seine Filiale in Neubrandenburg schließen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Nord bedauerte am Freitag den Plan der Warenhauskette. Die beiden anderen Kaufhäuser in Rostock sowie das Karstadt Stammhaus in Wismar sollen laut Verdi erhalten bleiben.

von dpa

19. Juni 2020, 15:13 Uhr

Insgesamt sollen nach Angaben des Konzerns 62 der 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter geschlossen werden. Rund 6000 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. Für die Schließungsfilialen bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Perspektive, betonte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz.

Verdi-Nord-Landesfachbereichsleiter Handel Matthias Baumgart sagte, das sei eine bittere Botschaft für die Beschäftigten. «Wenn die Informationen stimmen, zahlen wieder mal die Beschäftigten der betroffenen Filialen die Zeche für die Fehler des obersten Managements und die Ignoranz der Unternehmensführung, was Vorschläge von Betriebsräten und Beschäftigten angeht.»

Verdi forderte die Landesregierung auf, sich einzuschalten und für den Standort Neubrandenburg einzusetzen. Wann die Filiale geschlossen wird, ist noch nicht bekannt. Am 22. Juni soll die Gläubigerversammlung von GKK das Konzept beschließen.