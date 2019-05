Tarife : Verdi-Mitglieder sollen über Tarifangebot entscheiden

Im Tarifstreit an den Unikliniken des Landes hat die Gewerkschaft Verdi ihren Mitgliedern in den Kliniken empfohlen, das Angebot der Arbeitgeber anzunehmen. Das Ergebnis der Verhandlungen werde nun in die Mitgliederbefragung gegeben, die Mitte Juni abgeschlossen sein soll. Zuvor hatte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Hooke das Angebot der Kliniken angenommen.

von dpa

29. Mai 2019, 16:36 Uhr

Es sieht vor, den rund 6000 nichtärztlichen Beschäftigen rückwirkend vom 1. Januar an 3,2 Prozent mehr Geld zu zahlen. Spätestens zum 1. Oktober sollen die Kliniken zudem dem Tarifvertrag-Länder (TV-L) beitreten. «Damit wird der tarifliche Sonderweg der Kliniken beendet und der TV-Länder entfaltet nun, wie für alle anderen Landesbeschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern, Anwendung», sagte Hooke.