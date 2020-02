Kommunen : Verdi kündigt Warnstreik bei Bus und Bahn in Rostock an

Fahrgäste der Rostocker Straßenbahn AG sollten sich am Montag auf längere Wartezeiten einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Unternehmens zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Dieser soll mit Dienstbeginn starten, also zur Frühschicht morgens um 3.00 Uhr. «Es wird schon zu Beeinträchtigungen des Nahverkehrs, also bei den Bussen und den Straßenbahnen in der Hansestadt Rostock, kommen», sagte Michael Pfeifer von der Streikleitung am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

16. Februar 2020, 13:25 Uhr

Mit dem erneuten Warnstreik im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern will Verdi am Tag der vierten Verhandlungsrunde in Rostock ihre Forderungen bekräftigen. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte zuletzt ein Angebot von 4,4 Prozent mehr Lohn vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Die Gewerkschaft fordert indes für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.