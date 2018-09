Kriminalität : Verdächtiger nach Überfall auf 20-Jährigen festgenommen

von dpa

28. September 2018, 15:04 Uhr

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der am Donnerstagabend einen 20-Jährigen angegriffen und erpresst haben soll. Der 35 Jahre alte, mutmaßliche Täter habe den jungen Mann erst ins Gesicht geschlagen und gedroht, seinen Kopf mit einem Staubsaugerrohr einzuschlagen, sollte er ihm keine 100 Euro geben. Anschließend habe er mit dem Handy des Opfers dessen Eltern angerufen und von diesen das Geld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die von den Eltern daraufhin alarmierten Beamten konnten den Verdächtigen noch am Tatort festnehmen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann verletzt war und 1,37 Promille Alkohol im Blut hatte. Nach Polizeiangaben sollte der Verdächtige am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.