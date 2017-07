Extremismus : Verdächtige auf freiem Fuß: Landgericht weist Beschwerde ab

Drei Terror-Verdächtige aus Güstrow bleiben auf freiem Fuß. Das Landgericht Rostock wies am Freitag die Beschwerde des Landeskriminalamtes (LKA) gegen die vom Amtsgericht Güstrow verfügte Freilassung der drei zurück. Allerdings sei nur über den Fall eines Betroffenen entschieden worden, sagte eine Gerichtssprecherin in Rostock. Bei den anderen beiden Verdächtigen fehlten noch Unterlagen. Über deren Fälle solle nun in der kommenden Woche entschieden werden.

Die drei Männer waren am Mittwoch bei einem großangelegten Antiterroreinsatz in Güstrow kurzzeitig festgenommen, schon am Abend aber überraschend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie seien dem Amtsgericht Güstrow nicht wie vorgeschrieben unverzüglich, sondern bis zu 17 Stunden später vorgeführt worden und hätten deshalb freigelassen werden müssen, hatte das Gericht zur Begründung erklärt.

In einer ersten Stellungnahme äußerte sich das Innenministerium in Schwerin am Freitagabend kritisch zu den Aussagen der Richter. Es betonte jedoch, dass «losgelöst von den juristischen Fragen» die Bevölkerung sicher sein könne, «dass die Sicherheitsbehörden die besagten Personen weiter im Blick haben». Der Zugriff war am Mittwoch wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erfolgt.

Dem Landgericht seien Informationen aus verdeckten Ermittlungen vorgelegt worden. Allerdings habe das Gericht offensichtlich keinen Weg gefunden, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln erlangten Informationen in seine Entscheidung mit einzubeziehen. «Dies ist aus polizeilicher Sicht bedenklich, weil es bedeuten könnte, dass nachrichtendienstliche Informationen bei künftige Anträgen auf Ingewahrsamnahme zur Gefahrenabwehr nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz nicht mehr als mitbegründende Unterlagen angeführt werden könnten», heißt es in dem Ministeriumsschreiben.

Das Landgericht machte indes deutlich, dass die Voraussetzungen für die vom LKA gewünschte Ingewahrsamnahme ohnehin nicht vorgelegen hätten. Das LKA habe «keine hinreichend konkreten und belastbaren Tatsachen benannt, aus denen sich die hierfür erforderliche Gefahr der unmittelbar bevorstehenden Begehung» einer Straftat ergäbe, erklärte eine Gerichtssprecherin. Gegen diese Entscheidung sei keine weitere Beschwerde mehr möglich, sagte sie.

Das LKA hatte die Verdächtigen für zehn Tage in Gewahrsam nehmen wollen. Noch am Mittwoch hatte die mit der Ermittlungsleitung betraute Bundesanwaltschaft die Beantragung von Haftbefehlen abgelehnt. Was den Männern konkret vorgeworfen wird, blieb auch am Freitag weiterhin unklar.

Am 3. August soll Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in einer Sondersitzung den Innenausschuss über den Polizeieinsatz informieren. Die AfD bezeichnete den Vorfall als «Blamage» für Caffier.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 17:15 Uhr