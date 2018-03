Verbraucher : Verbraucherzentrale des Landes benötigt mehr Geld

von dpa

13. März 2018, 14:51 Uhr

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern verlangt vom Land eine Aufstockung der jährlichen Zuschüsse um knapp ein Drittel auf 550 000 Euro. Anders lasse sich die ohnehin schon reduzierte Infrastruktur an landesweit sechs Beratungsstellen nicht aufrechterhalten, sagte Geschäftsführer Jürgen Fischer am Dienstag in Schwerin. Bis zur Insolvenz der Vorläufereinrichtung im Jahre 2004 habe es 19 Anlaufstellen für Ratsuchende gegeben. «Das ist heute nicht mehr finanzierbar. Aber wir müssen wenigstens den Bestand sichern, um auch befristete Beratungsprojekte umsetzen zu können», erklärte Fischer. Nach seinen Angaben könnten bisher nur acht der landesweit 27 Mitarbeiter aus der Landesförderung bezahlt werden. Der Rest müsse über Projektfinanzierungen und geringe Beratungsgebühren aufgebracht werden. Pro Jahr suchten etwa 17 000 Verbraucher Rat.