Preise : Verbraucherpreise steigen langsamer

Trotz drastischer Preissprünge bei einigen Nahrungsmitteln hat sich die Teuerung im Oktober in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt abgeschwächt. Das Preisniveau lag zwei Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Im September war die Inflationsrate auf 2,4 Prozent geklettert.