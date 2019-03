Verbraucher : Verbraucherausstellung Ostseemesse in Rostock beginnt

von dpa

06. März 2019, 17:37 Uhr

Die Veranstalter der 29. Ostseemesse in Rostock sind nach eigenen Angaben vom Besucherandrang überrumpelt worden. Mehr als 14 000 Menschen seien am ersten Tag gekommen, sagte Projektleiterin Bärbel Grawe am Mittwoch. Im Mittelpunkt der Verbrauchermesse steht der 600. Universitätsgeburtstag. 220 Aussteller, 90 von ihnen aus Mecklenburg-Vorpommern, präsentieren noch bis Sonntag Produkte aller Art: Von Inneneinrichtung über Möbel, Lebensmittel, Haushaltsgeräte, Kleidung und Reisen reiche das Produktsortiment, sagte Grawe. Die Blumenschau stehe unter dem Motto «Flower Power», was laut Grawe für die florale Gestaltung und eine aktive Freizeitgestaltung in der Natur in jedem Alter stehen soll. Mit einem Kunsthandwerkermarkt und Livemusik soll Abwechslung geboten werden. 2018 hatten nach Messeangaben 42 000 Besucher den Weg in die Hansemesse gefunden.