Notfälle : Verbrannte Leiche in Stralsund gefunden

von dpa

04. Februar 2018, 16:02 Uhr

In Stralsund ist am Sonntag eine Leiche gefunden worden. Der Körper weise Verbrennungen auf und sei in der Nähe des Frankenteichs entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handele und ob ein Verbrechen vermutet werde, kommentierte der Sprecher mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» darüber berichtet.