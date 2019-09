Bildung : Verband warnt: Volkshochschulkurse könnten teurer werden

Der Volkshochschulverband hat vor einer Verteuerung vieler Kurse gewarnt, wenn das Umsatzsteuergesetz wie geplant geändert werden sollte. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung verschärfe die Richtlinien für eine Steuerbefreiung der Weiterbildung, sagte die Direktorin des Volkshochschulverbands Mecklenburg-Vorpommern, Ines Poloski-Schmidt, am Dienstag in Schwerin.

von dpa

03. September 2019, 16:47 Uhr

Sicher von der Umsatzsteuer befreit wären demnach nur noch Kurse, die beruflich unmittelbar verwertbar sind oder die zu Schulabschlüssen führen. «Für Kurse etwa im Gesundheitsbereich, aber auch in der politischen Bildung würde dann Umsatzsteuer fällig, die auf die Kursgebühren aufgeschlagen werden müsste.» Poloski-Schmidt befürchtet in dem Fall einen Rückgang der Teilnehmerzahlen. Die Volkshochschulen hätten sich bereits an Bundestagsabgeordnete und die Fraktionen im Landtag sowie an die Landesregierung und Kommunen mit der Bitte um Hilfe gewandt. Man hoffe, die Besteuerung abwenden zu können.

Die Volkshochschulen in Mecklenburg-Vorpommern feiern, wie auch bundesweit, in diesem Jahr ihr 100. Gründungsjubiläum. Dazu wird am 20. September eine «Lange Nacht der Volkshochschulen» mit vielen Angeboten veranstaltet. Im vergangenen Jahr belegten gut 71 000 Teilnehmer Kurse der Volkshochschulen im Land.

Am stärksten nachgefragt sei der Bereich Gesundheit mit einem Drittel aller knapp 5500 Kurse im vergangenen Jahr. Es folgten Sprachen (32 Prozent aller Kurse) und der Bereich Kultur/Gestalten mit 16 Prozent. Auf die Bereiche Arbeit und Beruf, Politik, Gesellschaft, Umwelt sowie Grundbildung und Schulabschlüsse entfielen jeweils weniger als zehn Prozent aller Kurse.