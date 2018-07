Energie : Verband: Mecklenburg-Vorpommern verfehlt Energiewende-Ziele

von dpa

18. Juli 2018, 13:48 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern wird die selbst gesteckten Ziele in der Energiewende nach Überzeugung des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) verfehlen. Einer der Hauptgründe sind zu wenig ausgewiesene Windeignungsflächen, wie der Verband am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Nach Darstellung seines Vorsitzenden Rudolf Borchert müsste allein für die Onshore-Windenergie bis 2025 die Fläche für Windparks verdoppelt werden. An Land erzeugter Windstrom macht derzeit fast die Hälfte des alternativ erzeugten Stroms im Land aus. Borchert zufolge stehen aktuell rund 13 500 Hektar oder 0,6 Prozent der Landesfläche für die Windstromproduktion zur Verfügung. Um das Ziel von 12 Terawattstunden Strom pro Jahr bis 2025 zu erreichen, müssten jährlich 80 Windanlagen errichtet werden. Im ersten Halbjahr 2018 seien es 17 gewesen.