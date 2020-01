Agrar : Verband: Lage der Milchbauern prekär

Die Lage der Milchbauern in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Einschätzung des Milchkontroll- und Rinderzuchtverbands (MRV) weiter prekär. Der Milchpreis sei aktuell mit gut 31 Cent pro Kilogramm viel zu knapp bemessen, um Milch wirtschaftlich produzieren zu können, sagte Sabine Krüger vom MRV-Vorstand am Montag beim Milchbauerntag Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow. Der Preis müsse bei eher bei 40 Cent angesiedelt sein.

von dpa

27. Januar 2020, 13:42 Uhr

Die äußerst schwierige Lage der Branche lasse sich an der Zahl der Betriebe ablesen. So sei ihre Zahl von September 2014 mit 633 bis zum September vergangenen Jahres auf 402 gesunken. Dies entspreche einem Rückgang um mehr als ein Drittel. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Milchkühe im Land um 13,6 Prozent auf knapp 164 000.