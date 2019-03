Energie : Verband für Erneuerbare Energien: Tempo bei Windkraftnutzung

von dpa

13. März 2019, 12:26 Uhr

Der Landesverband Erneuerbare Energien fordert wieder mehr Tempo beim Ausbau der Windkraftnutzung in Mecklenburg-Vorpommern. Die neu installierte Leistung von Windrädern sei stetig gesunken und habe 2018 mit 127 Megawatt ihren bisher tiefsten Punkt erreicht, konstatierte der Verbandsvorsitzende Johann-Georg am Mittwoch in Schwerin. Das geplante jährliche Wachstum liege nach dem Energiepolitischen Konzept der Landesregierung bei 300 Megawatt. Das Land hinke somit den selbst gesteckten Zielen hinterher und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) müsse daher Klimaschutz und Energiewende zur Chefsache machen. Laut Statistik stammten im Jahr 2017 rund 72 Prozent des im Land erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen, 48 Prozent trugen allein Windräder bei.